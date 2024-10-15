Агентство окружающей среды предупреждает участников дорожного движения, что в ночь на среду существует высокий риск гололедицы.
ВНИМАНИЕ ⟩ Предупреждение для водителей: велика опасность гололедицы
Согласно прогнозу, в ночь на среду область низкого давления отступит над Эстонией в направлении восток-юго-восток, после чего усилится влияние высокого давления с запада.
В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода, только на востоке страны около полуночи местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 2-8, на побережье порывами до 15 м/с.
Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью от -2 до +4, на побережье до 10 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.