Во вторник в Эстонии ожидаются дожди и туман

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, туман. Ветер северо-западный и западный, 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью до 6, на побережье до 10 градусов тепла.