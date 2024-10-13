На следующей неделе возможны ночные заморозки

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер слабый и переменный, на островах будет дуть восточный ветер со скоростью 2-8 м/с, в начале ночи порывы до 11 м/с. Температура воздуха от 0 до +6 градусов, на побережье до 10 градусов. Днем в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь. Будет дуть преимущественно северный ветер со скоростью 1-7 м/с. Температура от 8 до 12 градусов тепла.

Ночью во вторник ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Будет дуть северо-западный и западный ветер 2–8 м/с, на побережье порывы до 11 м/с, утром на островах до 14 м/с. Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла, на побережье до 11 градусов. Днем во вторник будет переменная облачность. Дожди пройдут по территории Эстонии с северо-запада на юго-восток. К вечеру небо прояснится, и осадки прекратятся. Будет дуть северо-западный ветер 4-10 м/с, на побережье порывы до 14 м/с. Температура от 7 до 11 градусов тепла.

Ночью в среду ожидается небольшая и переменная облачность без осадков. Утром с запада облачность начнет увеличиваться, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть западный ветер 2-8 м/с, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха от -1 до +4 градусов, на побережье до 10 градусов тепла. Днем в среду будет облачная погода с отдельными прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть юго-западный ветер 2–8 м/с, на побережье 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла.