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В субботу в Эстонии ожидается поистине осенняя погода

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Осень в Кадриорге, Эстония.
Осень в Кадриорге, Эстония. Фото: Sander Ilvest

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможен туман. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 15 м/с.

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами 13 м/с, вечером на континентальной части страны ветер переменных направлений, немного ослабеет. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 11, днем 9-13 градусов тепла.

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