В субботу в Эстонии ожидается поистине осенняя погода

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами 13 м/с, вечером на континентальной части страны ветер переменных направлений, немного ослабеет. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 11, днем 9-13 градусов тепла.