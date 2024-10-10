Пятница будет дождливой, но довольно теплой

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на пятницу в Эстонии ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный и южный 4-10, порывами до 14, на островах и западном побережье 8-15, порывами 21 м/с, после полуночи, начиная с островов, сменит направление на юго-западное и к утру немного ослабеет. Температура воздуха ночью 10-14 градусов тепла.