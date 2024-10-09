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Дождь и ветер продолжат бушевать в Эстонии и в четверг

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Дождь в Таллинне.
Дождь в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, дожди, после полуночи начиная с запада страны дожди понемногу прекратятся, утром осадки местами на Хийумаа и Сааремаа и на востоке материковой части страны.

Местами туман. Ветер юго-восточный и южный, на западе страны и юго-западный 7-13, порывами 18 м/с, на побережье до 20 м/с, после полуночи уляжется до 3-8 м/с, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, до полуночи в Ида-Вирумаа 5-8, порывами до 14 градусов тепла.

Днем ожидается облачная погода с отдельными кратковременными прояснениями, по регионам дожди. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на островах 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла.

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