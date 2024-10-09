Дождь и ветер продолжат бушевать в Эстонии и в четверг

Местами туман. Ветер юго-восточный и южный, на западе страны и юго-западный 7-13, порывами 18 м/с, на побережье до 20 м/с, после полуночи уляжется до 3-8 м/с, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, до полуночи в Ида-Вирумаа 5-8, порывами до 14 градусов тепла.