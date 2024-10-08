Завтра в Эстонию придут дожди и порывистый ветер

В ночь на среду, начиная с запада страны, облачность уплотнится, к островам подойдет зона осадков, и дожди к утру распространятся на Центральную Эстонию. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 14, на островах 7-13, порывами до 20 м/с.