В ночь на среду, начиная с запада страны, облачность уплотнится, к островам подойдет зона осадков, и дожди к утру распространятся на Центральную Эстонию. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 14, на островах 7-13, порывами до 20 м/с.
Завтра в Эстонию придут дожди и порывистый ветер
Днем ожидается преимущественно облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 7-12, порывами 15, на островах и побережье 15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 1-7, на побережье до 12 градусов тепла, днем 7-14 градусов тепла.