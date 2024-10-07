Во вторник в Эстонии будет до 14 градусов тепла

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, повсеместно туман. Ветер переменных направлений, после полуночи на побережье восточных направлений 1-7, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 1-8 градусов, на побережье до 11 градусов.

На Чудском озере в ночь на вторник ветер северо-восточный - восточный, 2-6, порывами до 9 м/с. Высота волны до 0,5 метра. Местами небольшой дождь. Местами туман, в остальном видимость умеренная. Температура воздуха ночью 4-8 градусов.

Во вторник днем в Эстонии переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Вечером в некоторых местах туман. На северном побережье ветер западный 2-8 м/с, на материке легким и переменных направлений. Температура воздуха днем 10-14 градусов тепла.

На Чудском озере во вторник днем ветер западный 2-7 м/с. Высота волны до 0,6 метра. Возможен кратковременный дождь. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха днем 11-13 градусов.