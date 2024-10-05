Синоптики предупреждают: на некоторые регионы Эстонии опустится густой туман

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, по многим регионам туман. Ветер юго-западный - южный, 2-8 м/с, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 1-8 градусов, на побережье до 12 градусов.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный, 2-7 м/с. Высота волны до 0,6 метра. Местами кратковременный дождь. По многим регионам туман, видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха ночью 7-9 градусов.

В воскресенье днем малооблачная погода, переменная облачность. С утра местами туман и кратковременный дождь, во второй половине дня вероятность осадков меньше. Поздним вечером местами туман. Ветер юго-западный - южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Вечером ветер ослабеет до 2-7, на побережье порывами до 11 м/с. На юго-востоке Эстонии ветер переменных направлений. Температура воздуха днем 10-14 градусов.

На Чудском озере в воскресенье днем ветер юго-западный - южный, 2-7, порывами до 10 м/с. Высота волны 0,3-0,9 метра. С утра местами дожди, днем без существенных осадков. В начале дня местами туман, в остальное время видимость будет преимущественно хорошей. Температура воздуха днем 11-13 градусов.