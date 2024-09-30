По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода, на островах и местами на побережье переменная облачность без существенных осадков. Местами туманы.
Первый день октября принесет с собой прохладу
Ветер вдали от побережья слабый, переменных направлений, на побережье преимущественно юго-восточный и восточный до 9, утром на побережье Рижского залива порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье местами до 11 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8-12 градусов тепла.