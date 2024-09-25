Четверг будет дождливым, но теплым

Днем начиная с островов облачность продолжит уплотняться. До полудня местами кратковременные дожди, после полудня осадки распространятся интенсивнее. Ветер южный и юго-восточный, 7-10, порывами 14, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 16, днем 17-21 градус тепла.