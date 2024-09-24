На севере Финляндии недалеко от Килписъярви сегодня рано утром был зафиксирован первый снег.
В Финляндии выпал первый снег. Какая погода ожидается в Эстонии?
По словам метеоролога Yle Алекси Лохтандера, речь идет именно о первом снеге, так как в Кильписъярви в общине Энонтекиё, выпало три сантиметра снега. В других местах, кроме Кильписъярви, шел дождь со снегом.
Согласно официальному определению Метеорологического института Финляндии, говорить о первом снеге можно тогда, когда в девять часов на метеостанции толщина выпавшего снега достигает минимум одного сантиметра.
Эстонию ждут дожди
По данным Агентства окружающей среды Эстонии, у нас вторая половина недели будет дождливой.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Утром облачность уплотнится и начнутся дожди. Ветер юго-восточный и южный, 4-10, на побережье 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на побережье до 17градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, осадки распространятся с запада Эстонии на всю страну, местами возможны грозы. Ветер преимущественно южный и юго-западный, 4-10, на побережье 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем 10-15, на побережье до 17 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны по многим регионам кратковременные дожди, на востоке осадков ожидается меньше. Ветер южных направлений, 3-9, на побережье юго-западный и южный, 7-13, порывами до 18 м/с.
Днем начиная с запада страны облачность уплотнится. До полудня на западе и в Центральной Эстонии местами кратковременные дожди местами, после полудня осадки будут и на востоке, местами возможны ливни и грозы. Ветер преимущественно южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17, днем 15-21 градус тепла.
В ночь на пятницу ожидается облачная погода, дожди, местами ливни. Ветер южных направлений, 3-8, порывами 12, на западном побережье южный и юго-западный, 9-14, порывами до 19 м/с.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди, местами ливни. Ветер преимущественно юго-западный и южный, 5-12, порывами 15, на побережье до 18 м/с, к вечеру на островах и северо-западном побережье сменит направление на северо-западное и ослабеет. Температура воздуха ночью 10-14, на побережье до 17, днем 15-19 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-9, порывами 14, на юго-западном побережье южный и юго-западный, 10-15, порывами до 22 м/с, на северо-западе и севере страны ветер северо-западный и северный, 3-8 м/с.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, местами ливни. Ветер юго-западный, 4-9, порывами до 15, на западном побережье 10-15, порывами до 22 м/с, поздно вечером сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 16, днем 14-19 градусов тепла.