В Финляндии выпал первый снег. Какая погода ожидается в Эстонии?

По словам метеоролога Yle Алекси Лохтандера, речь идет именно о первом снеге, так как в Кильписъярви в общине Энонтекиё, выпало три сантиметра снега. В других местах, кроме Кильписъярви, шел дождь со снегом.

Согласно официальному определению Метеорологического института Финляндии, говорить о первом снеге можно тогда, когда в девять часов на метеостанции толщина выпавшего снега достигает минимум одного сантиметра.

Эстонию ждут дожди

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, у нас вторая половина недели будет дождливой.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Утром облачность уплотнится и начнутся дожди. Ветер юго-восточный и южный, 4-10, на побережье 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на побережье до 17градусов тепла.

Днем ожидается переменная облачность, осадки распространятся с запада Эстонии на всю страну, местами возможны грозы. Ветер преимущественно южный и юго-западный, 4-10, на побережье 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем 10-15, на побережье до 17 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны по многим регионам кратковременные дожди, на востоке осадков ожидается меньше. Ветер южных направлений, 3-9, на побережье юго-западный и южный, 7-13, порывами до 18 м/с.