Осень на подходе: к концу недели температура опустится ниже 20 градусов

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 7-11, на побережье до 16 градусов тепла. Днем малооблачная погода, в первой половине дня также переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный и западный, 2-7 м/с. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода, на западе страны переменная облачность без осадков. Местами туманы. Ветер преимущественно западный, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода, в первой половине дня на западе страны переменная облачность без осадков. Ветер западный, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с, вечером на островах северо-западный. Температура воздуха 17-21 градус тепла.

В ночь на субботу преимущественно ясная или малооблачная погода без осадков. До полуночи ветер северо-западный и западный, после полуночи северо-западный и северный, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6-11, на побережье до 15 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. На островах и западном побережье возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный и северный, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.