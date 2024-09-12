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В пятницу в Эстонии не обойдется без дождей, местами грозы

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Яблоня. Снимок иллюстративный.
Яблоня. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается переменная облачность, по многим регионам дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер восточных направлений 1-7, к утру до 10 м/с.

Днем будет облачно с прояснениями, вечером переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточных направлений 3-9 м/с, вечером слабый, переменных правлений. Температура воздуха ночью 13-18, на побережье до 18, днем 19-25 градусов тепла.

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