Согласно данным Агентства окружающей среды Эстонии, область низкого давления, смещающаяся со Скандинавии, принесет местами кратковременные дожди в ближайшие дни, однако летние температуры все же сохранятся.
Шел четвертый месяц лета: прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни
В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с, после полуночи на островах и западном побережье 10-15, порывами 20 м/с. Днем начиная с запада страны облачность начнет уплотняться - до полудня кратковременные дожди возможны на островах, а после полудня и на материке. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами 16, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с, вечером юго-восточный и южный ветер понемногу ослабеет. Температура воздуха ночью 8-14, на побережье до 18, днем 19-26 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, к вечеру осадки разрядятся. Ветер южных направлений, 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, на побережье до 18, днем 18-22 градуса тепла.
В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на островах возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на островах порывами 13 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно южных направлений, 3-8, на островах порывами 12 м/с, вечером ветер слабы и переменный. Температура воздуха ночью 11-17, днем 19-24 градуса тепла.