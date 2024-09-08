Шел четвертый месяц лета: прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с, после полуночи на островах и западном побережье 10-15, порывами 20 м/с. Днем начиная с запада страны облачность начнет уплотняться - до полудня кратковременные дожди возможны на островах, а после полудня и на материке. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами 16, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/с, вечером юго-восточный и южный ветер понемногу ослабеет. Температура воздуха ночью 8-14, на побережье до 18, днем 19-26 градусов тепла.