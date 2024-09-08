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Начало недели в Эстонии обещает быть по-летнему теплым

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Кот греется на солнце
Кот греется на солнце Фото: Shutterstock

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 19 градусов тепла. Температура воздуха ночью 7-13, на побережье до 18 градусов тепла.

Днем ожидается солнечная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.

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