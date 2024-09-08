По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков.
Начало недели в Эстонии обещает быть по-летнему теплым
Ветер юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 19 градусов тепла. Температура воздуха ночью 7-13, на побережье до 18 градусов тепла.
Днем ожидается солнечная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.