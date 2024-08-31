С помощью пришедшей с юга тропической воздушной массы температура в Эстонии поднялась необычно высоко для конца августа и 30 августа в нескольких районах был побит суточный рекорд. Показания термометра достигли почти 30 градусов.
Тропическая жара: в Эстонии вчера был побит температурный рекорд
По данным Агентства охраны окружающей среды, температурный рекорд 30 августа теперь составляет 29,1 градуса в Кунда и 27,7 градуса в Вяйке-Маарья. Предыдущие рекорды были датированы 1992 и 1997 годами соответственно.
Пятница была самым теплым днем в Хаапсалу и на островах Пакри, где температура составила 29,6 градуса. Предыдущие зафиксированные рекорды в этих местах датируются 1951 и 1939 годами.