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Тропическая жара: в Эстонии вчера был побит температурный рекорд

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Фото: Sille Annuk

С помощью пришедшей с юга тропической воздушной массы температура в Эстонии поднялась необычно высоко для конца августа и 30 августа в нескольких районах был побит суточный рекорд. Показания термометра достигли почти 30 градусов.

По данным Агентства охраны окружающей среды, температурный рекорд 30 августа теперь составляет 29,1 градуса в Кунда и 27,7 градуса в Вяйке-Маарья. Предыдущие рекорды были датированы 1992 и 1997 годами соответственно.

Пятница была самым теплым днем ​​в Хаапсалу и на островах Пакри, где температура составила 29,6 градуса. Предыдущие зафиксированные рекорды в этих местах датируются 1951 и 1939 годами.

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