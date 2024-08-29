Последние жаркие летние дни: в пятницу ожидается до 28 градусов

В ночь на пятницу ожидается ясная и малооблачная погода без осадков, по многим регионам туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 2-8 м/с.

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный, 3-8, после полудня порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на побережье до 19, днем 23-28 градусов тепла.