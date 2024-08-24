Погода на воскресенье: солнце, ветер и возможные грозы по всей Эстонии

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается малооблачная погода, без осадков, местами туман. Ветер южных направлений, 2-8, на побережье порывами до 11 м/сек, утром юго-восточный ветер на островах усилится до 6-11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха ночью 9..14, на побережье до 18°C.