В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается малооблачная погода, без осадков, местами туман. Ветер южных направлений, 2-8, на побережье порывами до 11 м/сек, утром юго-восточный ветер на островах усилится до 6-11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха ночью 9..14, на побережье до 18°C.
Погода на воскресенье: солнце, ветер и возможные грозы по всей Эстонии
В воскресенье днем солнечная погода, но вечером ожидается уплотнение облачности, по многим регионам пройдут дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный - южный, 5-10, порывами до 14 м/сек, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/сек, ближе к вечеру на островах ветер сменится юго-западным - западным. Температура воздуха днем 22..28°C.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Высота волны 0,3-0,7 метра. Без осадков. Видимость в основном хорошая, местами туман. Температура воздуха ночью 13..15°C.
В воскресенье днем в Причудье ветер южный - юго-восточный, 5-9, порывами до 13 м/сек. Высота волны 0,7-1,3 метра. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 22..25°C.