Погода балует: следующая неделя начнется под ярким солнцем

Агентство окружающей среды сообщает, что ночь на понедельник пройдет с переменной облачностью. До полуночи местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный, на востоке временами южный, со скоростью 4-11 м/с, с порывами до 14 м/с, на побережье до 17 м/с. К утру ветер ослабнет, а температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов, на побережье до 18 градусов.

Днем в понедельник ожидается яркое солнце. Вечером на юго-востоке страны могут появиться облака, но дождя не будет. Ветер западных направлений 3-9 м/с, на островах и северном побережье порывами до 13 м/с. Температура поднимется до 19-23 градусов.

Во вторник ночью также сохранится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный и западный 2-8 м/с, на побережье порывами до 12 м/с. Температура опустится до 9-14 градусов, на побережье до 17 градусов. Днем переменная облачность сохранится, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 2-8 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха составит 19-23 градуса.

Ночь на среду будет ясной, без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на северном побережье порывами до 11 м/с, но к утру ослабеет. Температура ночью опустится до 7-12 градусов, на побережье до 17 градусов. Днем в среду нас ждет солнечная погода, а ветер будет слабым и переменным, со скоростью 1-6 м/с. Температура поднимется до 19-24 градусов, что сделает этот день особенно комфортным.