КАРТА ГРОЗ Следите за стихией в режиме реального времени!

Грозовые облака сначала достигнут островов, затем западной и южной части материка, а ночью распространится на юго-запад и северо-восток страны.

Местами ожидаются интенсивные ливни, которые могут сопровождаться сильными порывами ветра. Особенно стоит быть внимательными вышеперечисленных регионах, поскольку погодные условия могут измениться внезапно.

Движение грозы над Эстонией можно наблюдать в реальном времени здесь.

До полудня погода будет преимущественно переменной облачностью и без значительных осадков. Однако во второй половине дня облачность начнет сгущаться, начиная с западной и южной Эстонии, и местами возможны кратковременные дожди. Ближе к вечеру с юго-запада подойдет более плотная зона осадков, которая принесет с собой грозы и сильные дожди.

Юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 4-10 м/с, с порывами до 13 м/с, вечером на островах сменится на южный и юго-западный. Температура воздуха в течение дня составит 19-24 градуса.