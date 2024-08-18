Прогноз на ближайшие дни: дождь не собирается покидать Эстонию?

В ночь на понедельник облачность уплотнится, осадки распространятся с островов через материк в северо-восточном направлении, местами вероятны грозы и ливни. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, 2–7 м/с, во время грозы сильными порывами. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди, возможны грозы, в Восточной Эстонии возможны ливни. Около полудня начиная с запада страны осадков станет меньше. Ветер западных направлений, 2–8, после полудня усилится западный и северо-западный ветер, 5-12, на северном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 18–22 градуса тепла.