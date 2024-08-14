Четверг порадует жаркой погодой

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. По многим регионам туман. Ветер преимущественно западных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-14, по побережье до 17 градусов тепла