Синоптики: до конца недели в Эстонии ожидаются дожди и грозы

В ночь на среду ожидается малооблачная погода без осадков. По многим регионам туман. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-14, по побережье до 18 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно севоро-западный и западный, 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода без осадков. По многим регионам туманы. В материковой части страны ветер слабый, переменных, на островах южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-7, на островах и западном побережье юго-восточный, 5-9 м/с. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. На островах ближе к утру кратковременные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 12-18 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Вероятность осадков ниже на юго-востоке страны. Ветер южный и юго-западный, 7-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 19-23, на юго-востоке страны до 25 градусов тепла.

В ночь на субботу переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-10, до полуночи на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.