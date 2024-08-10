КАРТА, ФОТО И ВИДЕО Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

В воскресенье по многим регионам пройдут грозовые дожди, которые могут сопровождаться интенсивными кратковременными осадками и сильными порывами ветра.

В ночь на воскресенье грозы были особенно интенсивными в уездах Харью и Виру, по словам синоптика Кайро Кийтсака, постоянно формировались новые облака.

Еще около 22.45 в субботу в Виймси прошел гигантский град, но зона грозовых облаков пролегала по Харьюмаа в восточном направлении.