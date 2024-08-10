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КАРТА, ФОТО И ВИДЕО Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

BNS prognoz.ee
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Обновлено 11 августа 2024, 10:14
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В субботу Агентство окружающей среды дало несколько предупреждений первого уровня для материковой Эстонии и островов, касающихся проливных дождей, гроз и сильного ветра. В воскресенье служба погоды дала предупреждения первой степени о дожде, ветре и грозе по всей Эстонии.

Движение гроз по Эстонии можно отслеживать в реальном времени здесь.

В воскресенье по многим регионам пройдут грозовые дожди, которые могут сопровождаться интенсивными кратковременными осадками и сильными порывами ветра.

В ночь на воскресенье грозы были особенно интенсивными в уездах Харью и Виру, по словам синоптика Кайро Кийтсака, постоянно формировались новые облака.

Еще около 22.45 в субботу в Виймси прошел гигантский град, но зона грозовых облаков пролегала по Харьюмаа в восточном направлении.

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