КАРТА, ФОТО И ВИДЕО Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

В субботу Агентство окружающей среды дало несколько предупреждений первого уровня для материковой Эстонии и островов, касающихся проливных дождей, гроз и сильного ветра. В воскресенье служба погоды дала предупреждения первой степени о дожде, ветре и грозе по всей Эстонии.
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В воскресенье по многим регионам пройдут грозовые дожди, которые могут сопровождаться интенсивными кратковременными осадками и сильными порывами ветра.
В ночь на воскресенье грозы были особенно интенсивными в уездах Харью и Виру, по словам синоптика Кайро Кийтсака, постоянно формировались новые облака.
Еще около 22.45 в субботу в Виймси прошел гигантский град, но зона грозовых облаков пролегала по Харьюмаа в восточном направлении.
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