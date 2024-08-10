Синоптик предупреждает: на выходных в Эстонии будет бушевать непогода, возможны и наводнения

Кийтсак отметил, что зоны кучевых облаков, которые образуются в субботу и воскресенье в нестабильных воздушных массах, могут часами следовать по определенной траектории с запада на восток и юго-восток, вызывая при этом проливные дожди и грозы.

Он добавил, что возможен и град. «На этот раз созданы идеальные условия для образования града. В ситуации, когда происходит постоянное развитие новых облаков под воздействием конвекции и идут сильные дожди, также возрастает риск локальных наводнений».

«Трудно сказать, на какие именно города или деревни выпадут такие зоны конвективных осадков, но возможность сильного дождя стоит учитывать!» - подчеркнул Кийтсак.

Синоптик также сообщил, что количество осадков, прогнозируемое моделями, будет большим. По его словам, выпадение осадков более 50 мм местами вполне реально, но некоторые модельные расчеты показывают возможность выпадения в отдельных зонах даже более 100 мм осадков в течение двух дней. По его словам, более подробные данные станут известны со временем.

«Модели предсказывают наибольшее количество осадков в Западной, Северо-Западной и Центральной Эстонии, а также в Юго-Западной Эстонии и вдоль Рижского залива. На больших высотах западным потоком поступит более прохладный воздух, а благодаря теплой морской воде развитие вертикальных облаков усилится - градиент температуры между нижними и верхними слоями воздуха увеличится».

По словам Кийтсака, в выходные также будут сильные порывы ветра, особенно на островах и в прибрежных районах. «Карты прогноза пытаются проиллюстрировать возможное количество осадков, но они все равно меняются и могут отличаться от реальности».