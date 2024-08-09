Жителей Эстонии ждут дождливые и теплые выходные

В ночь на субботу облачность уплотнится. По многим регионам кратковременные дожди, после полуночи на острова придет зона сильных дождей, которая распространится в материковую часть страны, возможны грозы. Ветер южный и юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно юго-западный 7-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9-13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, во второй половине дня западный и северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9-13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, к вечеру осадки станут реже. Ветер преимущественно северных направлений 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 17-21 градус тепла.