Карта Во многих уездах Эстонии объявлено грозовое предупреждение

Сегодня, 6 августа, чуть позже трех часов дня, карта погоды Агентства по охране окружающей среды стала желтой, поскольку для десяти уездов было объявлено штормовое предупреждение первого уровня.

Фото: Keskkonnaagentuur – kuvatõmmis.

Завтра во многих местах ожидается дождь, а также существует угроза грозы в Юго-Восточной Эстонии.

За передвижениями грозы над Эстонией можно следить в режиме реального времени здесь.