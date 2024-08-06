Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что сегодня во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и мощными порывами ветра.
Карта ⟩ Во многих уездах Эстонии объявлено грозовое предупреждение
Сегодня, 6 августа, чуть позже трех часов дня, карта погоды Агентства по охране окружающей среды стала желтой, поскольку для десяти уездов было объявлено штормовое предупреждение первого уровня.
Завтра во многих местах ожидается дождь, а также существует угроза грозы в Юго-Восточной Эстонии.
За передвижениями грозы над Эстонией можно следить в режиме реального времени здесь.
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