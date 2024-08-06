В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 10-14, на побережье до 17 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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