В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 10-14, на побережье до 17 градусов тепла.