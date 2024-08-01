В августе будет преобладать по-летнему теплая погода

Ожидаются и отдельные жаркие дни, когда температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла, но экстремальной продолжительной жары текущий прогноз не обещает.

В первой трети месяца довольно часто ожидаются кратковременные дожди, но ожидаются и дни без осадков. Первый период без осадков ожидается после 5 августа, а затем после 11 августа, погода и в дальнейшем будет переменчивой - будут чередоваться кратковременные дожди и дни без дождей.

В целом количество осадков в августе удержится в пределах нормы, местами больше нормы (норма 72-91 мм). Большая часть осадков выпадет в течение первых трех недель.

После 20 августа усилится сперва восточный, затем южный антициклон и тогда предположительно ожидается более продолжительный период без осадков. В ясные ночи температура воздуха может падать до 5, а в солнечные дни - подниматься до 25 градусов тепла.