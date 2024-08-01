В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-6, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла.
Дожди продолжат лить и в пятницу
Днем переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, вечером осадки реже. Ветер северо-западный и западный 2-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.