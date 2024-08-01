Дожди продолжат лить и в пятницу

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-6, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла.