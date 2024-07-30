В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны местами возможны кратковременные дожди. После полуночи по всей стране прояснится, погода без осадков. Ветер северо-западный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11-17 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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