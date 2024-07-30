В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны местами возможны кратковременные дожди. После полуночи по всей стране прояснится, погода без осадков. Ветер северо-западный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11-17 градусов тепла.