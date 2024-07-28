Агентство окружающей среды: в ближайшие дни погода стабилизируется

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 3-9, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. В течение ночи ветер немного уляжется. Температура воздуха 14-19 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Во второй половине дня начиная с запада вероятность осадков сократится. Ветер северо-западный, 4-10, на островах и западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность. На востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2–8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11-16, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода, на востоке страны местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/с. Температура воздуха 11-16, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.