Жаркий вторник омрачат дожди и грозы

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по многим регионам Западной и Центральной Эстонии кратковременные дожди, возможны грозы, на востоке страны вероятность осадков невелика. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, порывами до 12 м/с, вечером сменит направление на южное. Температура воздуха днем 24-28, на побережье и во время дождей до 21 градуса тепла.