По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на четверг в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По многим регионам туман. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-17, по побережье до 19 градусов тепла.
Жаркий вторник омрачат дожди и грозы
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по многим регионам Западной и Центральной Эстонии кратковременные дожди, возможны грозы, на востоке страны вероятность осадков невелика. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, порывами до 12 м/с, вечером сменит направление на южное. Температура воздуха днем 24-28, на побережье и во время дождей до 21 градуса тепла.