Летняя жара возвращается: Эстонию ждет солнечная погода и 30 градусов тепла

Как передала BNS пресс-служба Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода, переменная облачность. В Восточной Эстонии местами пройдут кратковременные дожди. Местами туман. Ветер северо-восточный - восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-17 градусов, на побережье до 19 градусов. В понедельник днем малооблачная погода, переменная облачность. Местами кратковременные дожди, ближе к вечеру возможна гроза. Ветер восточных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха днем 21-26 градусов.

В ночь на вторник на материковой части Эстонии ясная или малооблачная погода, без осадков. На островах облачность плотнее, местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 градусов. Во вторник днем будет малооблачная погода, переменная облачность. В Западной Эстонии местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха днем 22-27 градусов.

В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. На островах местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, 1-5 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 градусов. Днем в среду в Эстонии будет малооблачная погода, переменная облачность, в основном без осадков. Ветер восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха днем 22-28 градусов.