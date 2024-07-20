В воскресенье в Эстонии ожидаются дожди и грозы

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье и в течение дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, ближе к ночи в отдельных местах возможны грозы. Местами туман. Ветер северо-восточный, на юго-востоке Эстонии западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 13-17, на побережье до 19 градусов.