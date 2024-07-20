Агентство окружающей среды в субботу, 20 июля, с утра передало предупреждение первого уровня о грозе, которая затронет большую часть территории Эстонии, за исключением островов у западного побережья и Ляэнеского уезда.
По большей части территории Эстонии передано предупреждение первого уровня
Как передал BNS пресс-секретарь метеослужбы, в субботу Эстонию накроет западная периферия ложбины низкого давления, сосредоточенной над Россией, принеся с собой грозовые дожди во многие районы континентальной Эстонии, местами возможны сильные осадки.
В западной части Эстонии вероятность осадков ниже, дождь пройдет лишь в отдельных местах. Температура воздуха останется в пределах от 18 до 24 градусов выше нуля.