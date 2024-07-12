Духота сохранится и в субботу

Днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди, вечером на острова придет более плотная зона осадков. В первой половине дня ветер слабый, переменных направлений, во второй половине дня восточных направлений 3-9, вечером на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 22-28 градусов тепла.