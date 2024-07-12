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Духота сохранится и в субботу

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Лето в Таллинне.
Лето в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных 1-6, на северном побережье западных направлений до 9 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

Днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди, вечером на острова придет более плотная зона осадков. В первой половине дня ветер слабый, переменных направлений, во второй половине дня восточных направлений 3-9, вечером на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 22-28 градусов тепла.

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