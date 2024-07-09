До 30 градусов В Эстонию возвращается жара

В ночь на четверг в материковой части страны малооблачная погода без осадков, на островах переменная облачность, ближе к утру местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и восточный к утру поднимется до 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 13-19 градусов тепла. В первой половине дня в материковой части страны малооблачная погода без осадков, на островах облачность уплотнится, пройдут кратковременные дожди, грозы, во второй половине дня облачность уплотнится по всей стране, кратковременные дожди и грозы и на западе материковой части страны, местами осадки сильные. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 25-30, на побережье островов около 20 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные осадки. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 16-20 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. В материковой части страны по многим регионам кратковременные дожди, местами грозы, осадки сильные. Во второй половине дня начиная с запада страны облачность рассеется и осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный, 3-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, туманы. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 12-16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. В первой половине дня ветер слабый, переменных направлений, во второй половине дня восточный и юго-восточный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 22-27 градусов тепла.