В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье западных направлений до 9 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла.
Летнее тепло возвращается ⟩ Среда порадует солнцем и высокой температурой
Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, на побережье бриз до 10 м/с, вечером ветер восточных направлений. Температура воздуха 22-26, на побережье до 20 градусов тепла.