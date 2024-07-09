Вт, 9.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Летнее тепло возвращается Среда порадует солнцем и высокой температурой

BNS
Copy
Пляж Штромка.
Пляж Штромка. Фото: Madis Veltman

В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье западных направлений до 9 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, на побережье бриз до 10 м/с, вечером ветер восточных направлений. Температура воздуха 22-26, на побережье до 20 градусов тепла.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх