Летнее тепло возвращается Среда порадует солнцем и высокой температурой

В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье западных направлений до 9 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла.