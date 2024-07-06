Вс, 7.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

КАРТА Смотрите в режиме реального времени, как гроза движется по Эстонии (1)

prognoz.ee
Copy
Молния в Тарту.
Молния в Тарту. Фото: Indrek Toom

Сегодня, 7 июля, воздушные массы сопровождаются грозами с сильными порывами ветра и дождем, также возможен град.

За передвижением грозы над Эстонией можно следить в режиме реального времени здесь.

По прогнозу Агентства по охране окружающей среды, в воскресенье температура поднимется до 29 градусов, а также будет гроза.

Отслеживать радарное изображение Агентства по охране окружающей среды в режиме реального времени можно здесь.

Согласно прогнозу, в воскресенье днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, местами осадки сильные. Во второй половине дня на западе страны облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 6-13, на побережье порывами до 18 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 18-24, на юго-востоке страны до дождя до 29 градусов тепла.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх