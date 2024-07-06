За передвижением грозы над Эстонией можно следить в режиме реального времени здесь.

По прогнозу Агентства по охране окружающей среды, в воскресенье температура поднимется до 29 градусов, а также будет гроза.

Отслеживать радарное изображение Агентства по охране окружающей среды в режиме реального времени можно здесь.

Согласно прогнозу, в воскресенье днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, местами осадки сильные. Во второй половине дня на западе страны облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 6-13, на побережье порывами до 18 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 18-24, на юго-востоке страны до дождя до 29 градусов тепла.