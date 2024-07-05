Погода на выходных: ливни и грозы зною не помеха

В ночь на субботу до полуночи малооблачная погода, только по отдельным регионам возможны кратковременные дожди. После полуночи на западе страны облачность уплотнится, зона дождей перейдет с островов в материковую часть страны, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 8-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы, во второй половине дня осадки реже. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами до 17 м/с, вечером ветер уляжется и сменится ветром южных направлений. Температура воздуха 17-20, на юго-востоке страны до 22 градусов тепла.

В ночь на воскресенье в материковой части страны малооблачная погода без осадков. На островах до полуночи сравнительно ясно, после полуночи облачность уплотнится. К утру начнутся дожди, которые распространятся дальше в материковую часть страны и быстро распространится по всей стране, возможны грозы. Ветер южный и юго-восточный 5-10, после полуночи на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, на востоке страны грозы. Во второй половине дня начиная с островов облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером немного уляжется. На западе страны температура воздуха 18-23 градуса тепла, на востоке в районе 25 градусов тепла, на юго-востоке страны до 30 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачность рассеется, только до полуночи на востоке страны облачно и кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем малооблачная погода, на востоке страны переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-9, в первой половине дня на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.