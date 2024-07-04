В пятницу в Эстонии будут идти дожди, возможны грозы

В ночь на пятницу до полуночи в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. После полуночи облачность уплотнится, дожди к утру станут обширными. Ветер южный и юго-восточный 2-7, на островах до 9, на побережье Балтийского моря порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.