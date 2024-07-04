В ночь на пятницу до полуночи в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. После полуночи облачность уплотнится, дожди к утру станут обширными. Ветер южный и юго-восточный 2-7, на островах до 9, на побережье Балтийского моря порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.
В пятницу в Эстонии будут идти дожди, возможны грозы
Днем на островах облачность рассеется, вероятность осадков сократится. В материковой части страны в первой половине дня облачно с кратковременными дождями, возможны грозы.
Во второй половине дня начиная с запада прояснения, зона дождей перейдет в восточные уезды. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывами до 12, на побережье 15, вечером на островах до 17 м/с. Температура воздуха 16-21 градус тепла.