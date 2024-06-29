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Гроза и сильный дождь: для нескольких уездов Эстонии объявлено срочное предупреждение

BNS
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Грозовой дождь в Таллинне. Фото иллюстративное.
Грозовой дождь в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Агентство окружающей среды в субботу утром передало восточным уездам Эстонии предупреждение о приближающейся грозе.

Как передала BNS пресс-служба агентства, в субботу утром и в течение дня в центральной и восточной части Эстонии возможны грозы, сильный дождь и порывы ветра более 15 м/сек.

Предупреждения первого уровня объявлены для Ида- и Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Тартумаа, Валгамаа, Пыльвамаа и Вырумаа.

По словам синоптика Кайро Кийтсака, ночью с островов на материк со Скандинавии медленно переместилась более влажная ложбина низкого давления, которая принесет с собой в Эстонию грозовые дожди.

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