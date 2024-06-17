По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на вторник на островах и побережье Западной Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков.
Жаркий вторник в Эстонии могут омрачить дожди и грозы
На материке будет облачнее, местами кратковременные дожди, возможны грозы, к утру осадков станет меньше, местами туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, к утру сменит направление на западное 3-9 м/с Температура воздуха ночью 11-17, на островах Западной Эстонии до 9 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 19-25, на побережье местами до 17 градусов тепла.