Жаркий вторник в Эстонии могут омрачить дожди и грозы

На материке будет облачнее, местами кратковременные дожди, возможны грозы, к утру осадков станет меньше, местами туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, к утру сменит направление на западное 3-9 м/с Температура воздуха ночью 11-17, на островах Западной Эстонии до 9 градусов тепла.