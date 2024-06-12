В ночь на четверг в Эстонии малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам на западе и севере страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3-9, порывами до 12, в окрестностях Рижского залива до 15 м/с. Температура воздуха 7-13 градусов тепла.
Четверг в Эстонии выдастся дождливым и пасмурным
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Вечером облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер юго-западный и западный 4-10, порывами до 13 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.