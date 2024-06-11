В среду в Эстонию придут дожди и грозы

В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди распространятся по стране с юго-запада на северо-восток. Местами осадки интенсивные, возможны грозы. Ветер южных направлений 3-9, после полуночи порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8-14 градусов тепла.