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Пятница будет прохладной, возможны дожди и грозы

BNS
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Гроза. Снимок иллюстративный.
Гроза. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6-12, на побережье местами до 15 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и юго-западный 4-9, порывами до 12 м/с, вечером ветер уляжется. Температура воздуха 15-21 градус тепла.

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