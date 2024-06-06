Пятница будет прохладной, возможны дожди и грозы

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6-12, на побережье местами до 15 градусов тепла.