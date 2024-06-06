В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6-12, на побережье местами до 15 градусов тепла.
Пятница будет прохладной, возможны дожди и грозы
Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и юго-западный 4-9, порывами до 12 м/с, вечером ветер уляжется. Температура воздуха 15-21 градус тепла.