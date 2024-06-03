Пн, 3.06.2024
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Вторник в Эстонии будет жарким и солнечным, но возможны грозы

BNS
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Штромка.
Штромка. Фото: Madis Veltman

В ночь на вторник ясно, на востоке страны малооблачная погода и переменная облачность. На востоке страны местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.

Днем солнечно, местами переменная облачность. В Центральной и Восточной Эстонии местами возможны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18-23, на востоке страны до 25 градусов тепла, на открытом ветру побережье местами 15 градусов тепла.

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