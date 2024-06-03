Вторник в Эстонии будет жарким и солнечным, но возможны грозы

В ночь на вторник ясно, на востоке страны малооблачная погода и переменная облачность. На востоке страны местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.