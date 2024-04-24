Весна вспомнила о своем существовании: завтра в Эстонии резко потеплеет

Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, после полудня возможны грозы. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, порывами 12, на побережье до 15 м/с, после полудня немного ослабеет и начиная с юга страны сменит направление на южное. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, днем 5- 12, на юге страны до 15 градусов тепла.